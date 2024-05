Copa America, i convocati del Brasile: in 3 dalla Serie A, assente un big

CalcioWeb

Il Brasile ha diramato la lista dei 26 convocati per la Copa America 2024. Il CT Dorival Junior ha potuto chiamare 4 giocatori in più rispetto al precedente limite imposto dalla Conmebol e 2 di essi arrivano dalla Serie A. Si è guadagnato la convocazione Ederson, perno del centrocampo dell’Atalanta, così come Bremer, difensore della Juventus che ritrova il compagno di reparto Danilo. Aggiunti alla rosa anche Pepe, esterno del Porto e Rafael, portiere del San Paolo che sostituirà Ederson, estremo difensore del Manchester City che si è fratturato l’orbita oculare dell’occhio destro nella gara del 14 maggio fra Manchester City e Tottenham.

Il Brasile inizierà il suo cammino in Coppa America contro la Costa Rica a Los Angeles il 24 giugno e incontrerà anche Paraguay e Colombia nella fase a gironi. Le cinque volte vincitrici della Coppa del Mondo si riscalderanno per il torneo con le amichevoli contro il Messico l’8 giugno e contro gli Stati Uniti quattro giorni dopo.

I convocati del Brasile

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense), Rafael (San Paolo);

Difensori: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atletico Mineiro), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Militão (Real Madrid), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG), Bremer (Juventus);

Centrocampisti: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Paquetá (West Ham), Pepê (Porto), Ederson (Atalanta);

Attaccanti: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona), Vinicius Junior (Real Madrid).