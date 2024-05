La Coppa del Portogallo è in… Porto, Taremi al 100′ decide la finale: l’Albo d’Oro

CalcioWeb

Il Porto conclude la stagione con un trofeo: Taremi e compagni si sono aggiudicati la Coppa di Portogallo battendo 2-1 lo Sporting Lisbona ai supplementari. La rete decisiva è stata realizzata su calcio di rigore proprio dall’attaccante 31enne, futuro calciatore dell’Inter.

Sfuma la possibilità del Double per lo Sporting, protagonista di un rendimento eccezionale in campionato e campione di Portogallo con ampio margine e merito. Lo Sporting passa in vantaggio con Jerry St. Juste, al 25′ Evanilson trova il pareggio. Al 100′ Taremi su calcio di rigore regala il trofeo al Porto.

L’albo d’Oro

1938-1939: Academina

1939-1940: Benfica

1940-1941: Sporing Lisbona

1941-1942: Belenenses

1942-1943: Benfica

1943-1944: Benfica

1944-1945: Sporting

1945-1946: Sporting

1947-1948: Sporting

1948-1949: Benfica

1950-1951: Benfica

1951-1952: Benfica

1952-1953: Benfica

1953-1954: Sporting Lisbona

1954-1955: Benfica

1955-1956: Porto

1956-1957: Benfica

1957-1958: Porto

1958-1959: Benfica

1959-1960: Belenenses

1960-1961: Leixoes

1961-1962: Benfica

1962-1963: Sporting Lisbona

1963-1964: Benfica

1964-1965: Vitoria Setubal

1965-1966: Braga

1966-1967: Vitoria Setubal

1967-1968: Porto

1968-1969: Benfica

1969-1970: Benfica

1970-1971: Sporting Lisbona

1971-1972: Benfica

1972-1973: Sporting Lisbona

1973-1974: Sporting Lisbona

1974-1975: Boavista

1975-1976: Boavista

1976-1977: Porto

1977-1978: Sporting Lisbona

1978-1979: Boavista

1979-1980: Benfica

1980-1981: Benfica

1981-1982: Sporting Lisbona

1982-1983: Benfica

1983-1984: Porto

1984-1985: Benfica

1985-1986: Benfica

1986-1987: Benfica

1987-1988: Porto

1988-1989: Belenenses

1989-1990: Estrela Amadora

1990-1991: Porto

1991-1992: Boavista

1992-1993: Benfica

1993-1994: Porto

1994-1995: Sporting Lisbona

1995-1996: Benfica

1996-1997: Boavista

1997-1998: Porto

1998-1999: Beira-Mar

1999-2000: Porto

2000-2001: Porto

2001-2002: Sporting Lisbona

2002-2003: Porto

2003-2004: Benfica

2004-2005: Vitoria Setubal

2005-2006: Porto

2006-2007: Sporting Lisbona

2007-2008: Sporting Lisbona

2008-2009: Porto

2009-2010: Porto

2010-2011: Porto

2011-2012: Academica

2012-2013: Vitoria Guimaraes

2013-2014: Benfica

2014-2015: Sporting Lisbona

2015-2016: Braga

2016-2017: Benfica

2017-2018: Aves

2018-2019: Sporting Lisbona

2019-2020: Porto

2020-2021: Braga

2021-2022: Porto

2022-2023: Porto

2023-2024: Porto

La classifica squadra per squadra

Benfica 26 Porto 20 Sporting Lisbona 17 Boavista 5 Vitoria Setubal 3 Belenenses 3 Braga 3 Academica 2 Vitoria Guimaraes 1 Beira-Mar 1 Leixoes 1 Estrela Amadora 1 Aves 1