“Meravigliosa”, la coreografia dei tifosi della Lazio a 50 anni dall’impresa della banda Maestrelli | FOTO e VIDEO

Il lunch match della 36ª giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Empoli si è concluso sul risultato di 2-0. Dopo il gol del vantaggio di Patric a pochi secondi dalla conclusione del primo tempo, la squadra di Igor Tudor ha trovato il gol della sicurezza con Vecino.

I biancocelesti si portano a 59 punti e sono ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions. Prima del fischio d’inizio i padroni di casa sono stati protagonisti di una coreografia spettacolare.

Lo spettacolo dei tifosi della Lazio

I tifosi biancocelesti hanno voluto omaggiare i campioni del 1974. Il riferimento è al primo storico scudetto della Lazio vinto dalla banda Maestrelli. “Oltre il tempo… immortali”, si legge in curva sotto i volti dei protagonisti di quella cavalcata.

“Il futuro è solo il ricordo di uno stupendo passato”, recita un altro striscione. Inoltre, dalla tribuna Tevere tantissimi cartoncini biancocelesti sono stati alzati al cielo per comporre la scritta ‘Meravigliosa’. Lo stadio ha regalato uno splendido colpo d’occhio: i tifosi biancocelesti meritano una nota di merito per la passione dimostrata in una gara contro una squadra in lotta per la salvezza, in un orario non proprio ideale e soprattutto dopo una stagione molto altalenante.

