Coro contro la Juventus, Lilian Thuram rifila uno ‘schiaffo’ al figlio | VIDEO

Continua la festa scatenata in casa Inter per la vittoria del 20° scudetto della sua storia. I tifosi nerazzurri hanno regalato spettacolo prima, durante e dopo il match del campionato di Serie A contro Lazio (1-1 il risultato finale). I supporter nerazzurri sono stati protagonisti di una coreografia mozzafiato, poi striscioni e canti in omaggio della squadra.

Tra gli ospiti illustri presenti anche Lilian Thuram, padre di Marcus Thuram. L’ex difensore della nazionale francese e calciatore di Parma e Juventus, ha sorpreso tutti presentandosi a San Siro in maglia nerazzurra. Dopo la partita, Lilian Thuram ha raggiunto il figlio sul campo per celebrare la vittoria e la stagione straordinario dell’attaccante.

Lo ‘schiaffo’ al figlio

Nel corso dei festeggiamenti Marcus ha partecipato a un coro contro la Juventus, saltando insieme ai tifosi. Lilian gli ha rifilato uno ‘scappellotto’, scatenando le reazioni dei presenti.