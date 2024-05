Dal Covid all’Europa League, Bergamo rinasce. Il Sindaco Gori: “Atalanta bandiera dei bergamaschi”

CalcioWeb

“E’ stata una gioia immensa, per chi era a Dublino, per chi era in piazza a Bergamo e per tutti i tifosi. Una cosa così era al di là di ogni sogno e speranza. La città vive un momento di grazia proprio grazie a questa squadra“. È quanto dichiarato dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ospite di RTL 102.5 in Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro per commentare la storica vittoria dell’Atalanta in Europa League.

“Non è un episodio che nasce dal nulla. Sono otto anni che, da quando Gian Piero Gasperini siede sulla panchina dell’Atalanta, un modello di società sempre ben gestito dalla famiglia Percassi è diventato anche un modello di successo che ci ha consentito di andare in Europa numerose volte, fino al risultato incredibile di ieri sera“.

Festeggiamenti a Bergamo? “Sicuramente ci sarà la grande aspettativa di poter incontrare la squadra con un bus scoperto in città. Io sono a disposizione della società. Questa vittoria conta molto proprio per tutto quello che c’è stato con il Covid. Quattro anni fa, Bergamo si è trovata al centro di una situazione drammatica che l’ha resa tristemente nota in tutto il mondo perché questo era l’epicentro della pandemia, il luogo in cui il virus ha colpito con maggior violenza. Oggi torniamo ad essere conosciuti nei telegiornali del mondo per un episodio gioioso e positivo che rilancia la nostra città. In mezzo c’è stata una straordinaria ripresa dovuta alla forza dei cittadini e delle imprese. In tutto questo, l’Atalanta è un po’ la bandiera di questa città“.

“Per quanto riguarda lo stadio, siamo alle ultime battute. Io finisco di fare il sindaco fra 15 giorni, quindi non sarò io a tagliare il nastro, ma la soddisfazione di vedere completato questo impianto all’altezza della società che l’Atalanta nel frattempo è diventata mi ripaga della fatica del percorso amministrativo. Per l’inizio della prossima stagione, anche la curva sud sarà completa“.