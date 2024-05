Cristiano Ronaldo, errore horror contro l’Al Hilal: liscia il pallone | VIDEO

CalcioWeb

Grave errore di Cristiano Ronaldo nel big match del massimo campionato dell’Arabia Saudita contro l’Al Hilal. Il portoghese, protagonista di una stagione positiva, si è divorato un gol a tu per tu col portiere.

Il risultato vede la squadra di Ronaldo, l’Al-Nassr, avanti sul punteggio di 1-0 grazie alla rete di Otavio. L’ex Juventus ha sul piede il pallone del raddoppio: CR7 riceve palla in area e, davanti al portiere, liscia il pallone non riuscendo, dunque, nel tap in vincente. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 grazie rete dell’Al Hilal, realizzata da Mitrovic a tempo quasi scaduto.

🚨ICYM : Cristiano Ronaldo ensures Al Hilal remains UNBEATEN in the @SPL_EN yesterday 👀😏pic.twitter.com/wO3Muu6x2A — Olt Sports (@oltsport_) May 18, 2024