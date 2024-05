Cristiano Ronaldo, gol pazzesco e finale di Coppa: calcia al volo senza guardare la porta | VIDEO

CalcioWeb

Continua il momento eccezionale di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al Nassr. Il portoghese ex Juventus è un lusso in Arabia Saudita e uno dei punti più alti è arrivato nella sfida di semifinale di King Cup contro l’Al Khaleej.

La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al calcio di rigore trasformato da Mane. Nel finale l’inutile gol della bandiera di Fawaz Al Terais.

La prodezza di Cristiano Ronaldo

CR7 non ha intenzione di fermarsi e contro l’Al Khaleej è stato protagonista di una prodezza incredibile. Al 17′ e sul punteggio di 0-0, il portoghese ha sbloccato il punteggio con un gol mozzafiato: l’ex Juventus non guarda mai la porta, poi lascia partire un tiro che si infila in rete per il vantaggio.

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/qHdXaN07Id — TC (@totalcristiano) May 1, 2024