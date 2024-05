Cristiano Ronaldo, record pazzesco in Saudi League: macchina da gol a 39 anni

CalcioWeb

Cristiano Ronaldo non smette di stupire. A 39 anni leggere il suo nome legato a nuovi primati dovrebbe stupire, eppure quando si parla di CR7 certe cose sembrano ordinarie. Ma di ordinario hanno davvero poco. Cristiano Ronaldo ha firmato il nuovo record di gol dell’Arabia Saudita: mai nessuno era riuscito a segnare 35 gol in 31 partite giocate. “In Arabia Saudita il livello è basso“, dirà qualcuno. Vero, ma a segnare comunque oltre un gol a partita di media a 39 anni non è cosa da tutti.

CR7 ha ancora fame di record e vittorie e c’è da giurare che il secondo posto dietro l’Al-Hilal, squadra con la striscia di vittorie più lunga al mondo (34 vittorie consecutive), non gli abbia fatto piacere. Cristiano Ronaldo si è tolto comunque una grande soddisfazione personale: con 35 reti in stagione è diventato capocannoniere della Saudi League. Primato che gli ha permesso di diventare l’unico calciatore della storia a essere il miglior marcatore in 4 campionati diversi: Liga (3 volte), Serie A e Premier League.