Dimarco saluta Zhang: “abbiamo riportato l’Inter dove merita”

CalcioWeb

E’ una giornata importante in casa l’Inter: il club nerazzurro è passato ufficialmente al fondo Oaktree ed è finita l’avventura del presidente Zhang. Continuano ad arrivare le reazioni, anche dai protagonisti del club nerazzurro.

“Grazie Steven. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre”. Così su Instagram l’esterno dell’Inter Federico Dimarco, saluta l’ex presidente Steven Zhang.