Djokovic dopo l’eliminazione a Roma: “non avevo equilibrio, quella borraccia…”

Clamorosa eliminazione di Novak Djokovic agli Internazionali di Roma. Il serbo è stato sconfitto da Tabilo e il torneo ha perso il tennista più atteso. La prestazione del numero uno al mondo è stata pessima contro un avversario alla portata.

Djokovic è tornato a parlare della borraccia che l’ha colpito in testa dopo la partita con Moutet. “Ha influito sull’eliminazione? Non lo so, devo verificarlo ma potrebbe essere. Oggi, sotto forte stress, è stato brutto, non in termini di dolore, ma in termini di equilibrio”.

Il serbo continua: “non avevo coordinazione. Ero un giocatore completamente diverso da quello di due sere fa. Devo fare dei controlli e vedere cosa sta succedendo”, conclude il tennista.