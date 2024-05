L’Empoli batte la Roma e si salva: la reazione dell’interista Asllani | VIDEO

CalcioWeb

La 38ª giornata del campionato di Serie A ha emesso anche l’ultimo verdetto in chiave retrocessione: il Frosinone di Eusebio De Francesco ha fatto compagnia a Sassuolo e Salernitana. L’ultimo turno del massimo campionato italiano ha regalato tante emozioni e continui ribaltoni.

L’Udinese si è imposto sul campo del Frosinone (0-1) ma la salvezza si è decisa al ‘Castellani’. L’Empoli, obbligato a vincere contro la Roma, ha trovato la rete della vittoria in pieno recupero grazie ad un gol dell’attaccante Niang.

La reazione di Asllani

La salvezza della squadra di Davide Nicola ha fatto esultare anche Kristjan Asllani, calciatore dell’Inter e proprio ex Empoli. Il centrocampista nerazzurro si è avvicinato a un membro dello staff che era in campo con uno smartphone per controllare i risultati dell’ultima giornata. Al fischio finale di Empoli-Roma, il calciatore dell’Inter si è lasciato andare ad un’esultanza scatenata.

