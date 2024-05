Esonero Allegri, il rapporto sfilacciato e la “goccia che ha fatto traboccare il vaso”

CalcioWeb

“Un epilogo triste quello tra Allegri e la Juve. Bisogna essere grati per tutto quello che ha fatto, per due volte alla guida della Juventus. Soprattutto l’anno scorso ha tenuto una freddezza e un controllo eccezionali in un anno drammatico per la Juve, sotto tutti i punti di vista. Gratitudine sia dal punto di vista sportivo, sia di gestione di una crisi profonda fuori dal campo.

Quello che è successo l’altra sera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una situazione di tensione. Certo, non gli fa onore un comportamento come quello dell’altra sera. Forse sarebbe stato meglio provare ad arrivare fino in fondo e concludere un rapporto comunque ormai sfilacciato. Però la gratitudine rimane“. È quanto dichiarato da Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa e tifosa bianconera, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, sulla fine del rapporto tra la Juventus e Massimiliano Allegri.