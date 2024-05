Euro 2024, Spalletti perde un big: brutta tegola per l’Italia il giorno prima del raduno

CalcioWeb

Brutta tegola per l’Italia in vista del raduno al Centro Tecnico Federale di Coverciano di domani. Francesco Acerbi non prenderà parte a Euro 2024. Il difensore Campione d’Italia con l’Inter, candidato a guidare la difesa della Nazionale al centro del blocco nerazzurro che tanto bene ha fatto in Serie A, ha alzato bandiera bianca a causa dei postumi di una pubalgia. Lo rende noto la Figc.

Al suo posto il CT Spalletti ha immediatamente pre-allertato Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, che inizierà a lavorare nella propria sede.

I pre-convocati dell’Italia per Euro 2024

Dopo il forfait di Acerbi da Euro 2024 sono 27, dunque, i calciatori che domani, venerdì 31 maggio, si presenteranno al ritiro di Coverciano:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), *Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), *Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

* si presenteranno dal 3 giugno