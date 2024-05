Euro 2024, Macron sfida Steinmeier a biliardino: quando il calcio è questione di Stato | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Mancano poco più di due settimane all’inizio di Euro 2024 e c’è grande attesa per vedere le migliori nazionali d’Europa all’opera. Tantissimi campioni, sfide avvincenti e aperte a ogni risultato. Passano i giorni, l’hype cresce e ogni scusa è buona per tirare in ballo la kermesse. È così che durante la visita di Emanuel Macron, presidente francese, in Germania, l’incontro con il Premier tedesco Steinmeier si trasforma presto in una sfida a… biliardino.

Francia e Germania sono due delle squadre più accreditate, insieme all’Inghilterra, al successo finale e nessuno dei due presidenti vuole perdere anche solo in segno propiziatorio verso il vero e proprio torneo. La partita, infatti, finisce 1-1: un pareggio che vista, la natura amichevole, viene accolto con il sorriso. A Euro 2024 conterà solo la vittoria! Nella nostra gallery una carrellata di foto con politici e capi di stato intenti a giocare a biliardino.

Macron sfida Steinmeier a biliardino