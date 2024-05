Euro 2024, l’offerta speciale di Trenitalia per Italia-Turchia: sconti fino all’80%

CalcioWeb

Per l’amichevole Italia-Turchia in programma martedì 4 giugno (ore 21) allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna, Trenitalia ha messo a disposizione un’offerta speciale per i tifosi.

Con l’offerta Speciale Eventi, puoi viaggiare sulle Frecce con sconti fino all’80% sul prezzo base del biglietto utilizzando il codice ‘AZZURRI24’. Questa promozione è valida per viaggi di andata e/o ritorno con destinazione o origine Bologna.

Inoltre, se aggiungi l’opzione tiRimborso in fase di acquisto, con soli 2€ in più, i biglietti dell’offerta Speciale Eventi diventano rimborsabili. Questa offerta è acquistabile sul sito di Trenitalia, tramite l’App, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio.

L’offerta ‘Speciale Eventi’, dedicata all’amichevole Italia-Turchia è acquistabile per la data e le destinazioni indicate di seguito:

viaggi con destinazione Bologna, da effettuarsi dal 3 al 4 giugno 2024;

viaggi con origine Bologna, da effettuarsi nel periodo tra il 4 e il 5 giugno 2024.

L’offerta Speciale Eventi è vendibile per viaggiare da/per Bologna a bordo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca nei livelli di servizio Business, Premium, Standard, in 1ª e 2ª classe. Per approfittare l’offerta devi essere in possesso di un biglietto per la partita e presentarlo a bordo.