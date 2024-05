Euro 2024, le quote di capocannoniere e MVP: cifra da capogiro per Chiesa!

CalcioWeb

Mancano poco più di due settimane all’inizio di Euro 2024 e sulla kermesse europea per nazionali iniziano ad accendersi i riflettori più luminosi, compresi quelli del betting. Gli appassionati non scommetto solo sulle favorite per la vittoria finale, sono molto interessanti anche le quote di Euro 2024 relative a capocannoniere e MVP della competizione.

Chi sarà il capocannoniere di Euro 2024?

La sfida tra Francia e Inghilterra, due delle favorite principali al successo finale, si riflette non solo in ottica trofeo ma anche nelle altre categorie. Per il titolo di capocannoniere di Euro 2024 si profila un testa a testa fra Harry Kane, bomber della Nazionale dei 3 Leoni e Kylian Mbappè (capocannoniere dell’ultimo Mondiale), stella dei ‘Bleu’, quotati entrambi a 6.

Occhio alla fame di record di Cristiano Ronaldo, miglior marcatore di Euro 2020, quotato 12 volte la posta: nel suo ultimo europeo vorrà fare bella figura. Jude Bellingham, astro nascente dell’Inghilterra, è quotato a 15. Federico Chiesa è il miglior italiano in classifica affiancato a una quota da capogiro di 46!

Chi sarà l’MVP di Euro 2024?

Nomi che si ripetono, per forza di cose, anche per quanto riguarda le quote di Euro 2024 relative all’MVP. Il miglior giocatore del torneo secondo i bookmaker sarà Mbappè quotato a 7.75. Segue Bellingham a 9.50 e Kane a 11 volte la posta. Quote altissime per l’Italia: se il miglior calciatore del torneo dovesse essere Chiesa o Barella la scommessa pagherebbe 46 volte l’importo giocato.