Calcio in ansia: ex calciatore vittima di un gravissimo incidente, morto il fratello | NOMI

Il mondo del calcio è in ansia e in particolar modo la Nigeria: l’idolo Tijani Babangida sarebbe in condizioni gravissime dopo un incidente in auto nelle strade del suo Paese. Il fratello Ibrahim purtroppo non ce l’avrebbe fatta.

Secondo quanto riportato dalla stampa l’ex calciatore sarebbe in condizioni critiche ma cosciente. A bordo dell’auto viaggiava anche la moglie, trasportata anche lei in ospedale.

Tijani Babangida è un ex calciatore nigeriano, di ruolo attaccante. Nel corso della carriera dei club ha indossato le maglie di VVV-Venlo, Roda, Ajax, Gençlerbirliği, Vitesse, Al-Ittihād, Tianjin Teda e Changchun Yatai. E’ il fratello di Ibrahim.

I due sono parte della famiglia nigeriana che si è distinta negli anni’90. In particolar modo Tijani ha partecipato al Mondiale ’98 e ha vinto l’oro all’Olimpiade del 1996.

Breaking: Ex Super Eagles star Tijani Babangida and his brother Ibrahim Babangida along with their wives were travelling along the Kaduna-Zaria highway when the car they were in was involved in the accident.

Youth teamer Ibrahim Babangida died on the spot.. pic.twitter.com/VumED4HvGz

— Arewa Business Hub (New acct) (@abbkar_ai) May 10, 2024