La Fenice Amaranto si aggiudica il marchio Reggina: cifra e dettagli

La Fenice Amaranto si è aggiudicata il marchio Reggina. Le indiscrezioni della vigilia sono state confermate e l’ufficialità è arrivata dopo l’apertura delle buste tenutosi al Tribunale di Reggio Calabria. La società di Ballarino vince la sfida con il Sindaco della città Giuseppe Falcomatà.

Confermata anche l’uscita di scena di Stefano Bandecchi, ex presidente della Ternana, che ha preferito non rilanciare per non disturbare il Comune. Secondo quanto riporta ‘StrettoWeb’ il club amaranto ha depositato 125mila euro, oltre il triplo della cifra sborsata da Luca Gallo nel 2019.

L’offerta-monstre presentata dalla Fenice Amaranto ha evitato qualsiasi tipo di asta: il Comune non ha rialzato e l’asta non è neanche iniziata.