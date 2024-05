FIFA 2K25: storico accordo per il ritorno del più amato videogame di calcio

CalcioWeb

FIFA e 2K pronte a stringere un accordo storico per dare vita a FIFA 2K25, nuova versione del videogioco di calcio più amato al mondo. L’obiettivo dell’organo di governo del calcio mondiale è quello di trovare un accordo di licenza per il videogame in vista dei Mondiali del 2026 che si disputeranno in USA, Canada e Messico. Il primo videogame della nuova serie potrebbe uscire nella seconda metà del 2024.

L’azienda 2K ha rivoluzionato il mondo dello sport videoludico. Il titolo di punta del brand è sicuramente NBA 2K, apprezzatissimo videogioco sul mondo dorato del basket americano con tanto di modalità simil-FUT, carriera e novità che hanno svecchiato il gioco catturando l’attenzione di tantissimi appassionati. Nel portfolio di 2K ci sono anche il wrestling WWE e il tennis ma in passato 2K ha prodotto i videogiochi per NFL, NHL e PGA Tour.

EA Sports, precedente partner trentennale di FIFA, ha interrotto i rapporti dopo la divergenza di vedute sui termini economici per il rinnovo della licenza. EA ha pubblicato un videogame chiamato “EA Sports FC 24”. FIFA adesso è pronta a tornare in sinergia con 2K: avremo due titoli rivali?