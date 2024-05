Inter, finita l’era Zhang! Società a Oaktree: è una Serie sempre più A-mericana

CalcioWeb

Dopo quasi 8 anni (dal 6 giugno 2016) e 7 trofei portati a casa, molti dei quali avendo a che fare con le ristrettezze economiche, finisce l’era Suning all’Inter. Tempo scaduto. Steven Zhang non è riuscito a ripianare il finanziamento da 275 milioni di euro stipulato con Oaktree nel 2021 e di conseguenza è stato costretto a cedere il club. Alla mezzanotte odierna la scadenza ufficiale, domani il comunicato ufficiale salvo, ormai improbabili, colpi di scena. La vicenda, invece, potrebbe continuare con un braccio di ferro legale viste le recenti parole di Zhang.

Per la prima volta nella storia del club, l’Inter avrà una proprietà a stelle e strisce. Il fondo americano Oaktree prenderà le redini del club gestendo i nodi principali quali i rinnovi di contratto dei calciatori e di Simone Inzaghi, il mercato estivo e la preparazione della nuova stagione in attesa che si faccia avanti qualche compratore interessato a rilevare l’Inter. Sarà confermato il management, Marotta in primis.

Le proprietà straniere in Serie A: 7 sono americane

La ‘A’ di Serie A rischia di essere l’iniziale di America. Si infoltisce, infatti, il gruppo delle proprietà statunitensi nel massimo livello del calcio italiano. Capofila, in ordine alfabetico, l’Atalanta che al 55% è di proprietà di un gruppo di investitori fra i quali figura Stephen Pagliuca, co-chairman dei bergamaschi che ha le mani anche sui Boston Celtics.

Dal 2019 anche la Fiorentina parla americano dopo l’acquisizione del magnate italo-americano (di origini calabresi) Rocco Commisso. Dopo 18 anni di gestione preziosi, il Genoa è passato di mano alla società a stelle e strisce 777 Partners che gestisce le quote di Standard Liegi, Hertha Berlino, Red Star, Vasco da Gama, Melbourne Victory e Siviglia (ma come socio di minoranza, ndr).

A Milano il calcio è già affare di Oltreoceano: nell’agosto del 2022 il Milan è stato rilevato da RedBird per 1.2 miliardi di euro con Gerry Cardinale al timone della società. Neo promosso in Serie A il Parma di Kyle Krause, imprenditore americano che ha rilevato la società nel 2020. In conclusione la Roma: nel 2020, dopo una trattativa lunga e resa complicata dall’emergenza pandemica, Dan Friedkin è diventato il 25° presidente giallorosso succedendo al connazionale Pallotta.

Lista alla quale si è aggiunta, come detto, l’Inter ceduta al fondo Oaktree. Non rientra invece il Bologna, di proprietà di Joey Saputo, canadese. Attenzione alla possibile promozione del Venezia di Duncan Niederauer che potrebbe portare il numero di proprietà statunitensi in Serie A a 8.