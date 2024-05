Fiorentina, un’altra beffa: la terza edizione della Conference League è dell’Olympiakos

CalcioWeb

La terza edizione della Conference League è dell’Olympiakos. Si è conclusa la finale dell’OPAP Arena di Atene contro la Fiorentina e l’ultimo atto si è deciso dopo i tempi supplementari. Ancora una delusione per Vincenzo Italiano, a distanza di un anno dalla beffa sempre in finale di Conference contro il West Ham.

Grande equilibrio nel primo tempo tra due squadre fisiche e anche propositive in fase offensiva. Partenza sprint dei greci e la prima occasione è per Podence: tiro dal limite all’angolino basso di destra, il portiere Terracciano si supera.

La risposta della Fiorentina è affidata a Milenkovic. Il difensore sigla il vantaggio ma il gol viene annullato per un fuorigioco. I viola ci provano ancora con Bonaventura. Al 25′ un’altra occasione per Podence ma Terracciano è in giornata di grazia. Al 40′ l’ultimo tentativo di El Kaabi, il portiere viola salva ancora.

Nella ripresa è ancora Milenkovic il più pericoloso su gioco aereo, poi Kouame si divora il gol del vantaggio. Nel finale una serie di cambi, poi l’occasione più pericolosa: Iborra sfiora in vantaggio con un colpo di testa.

I supplementari

Si va ai supplementari e la prima vera occasione nei primi 15 milioni è per Jovetic. La Fiorentina si salva. Nel secondo tempo supplementare Italiano si gioca due carte: dentro Beltran e Ranieri per Gonzalez e Biraghi. La partita sembra indirizzata verso i rigori ma al 116′ è El Kaabi a regalare il trofeo all’Olympiakos. Finisce 1-0, la Fiorentina perde la seconda finale consecutiva di Conference League e per Vincenzo Italiano è un addio senza gloria.