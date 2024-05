Fiorentina, la Conference League per l’euro-double con l’Atalanta: 4 precedenti e una storica tripletta

CalcioWeb

La Fiorentina ha un conto in sospeso con la Conference League. Questa sera la squadra toscana proverà a prendersi la coppa che le è sfuggita di mano un anno fa nella finale amara persa contro il West Ham. L’avversaria sarà l’Olympiacos, tenace squadra greca con davanti un ex falegname, inferiore sulla carta ai ragazzi di Italiano ma che non va assolutamente sottovalutata. Una partita che potrebbe fare la storia del calcio italiano chiudendo uno strepitoso euro-double.

Due coppe europee in Italia nella stessa stagione: i precedenti

Dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League, la Fiorentina, vincendo la finale di Conference League di questa sera, potrebbe portare un’altra delle 3 principali coppe europee in Italia. Sarebbe un risultato straordinario per il calcio italiano, evento che nella storia è accaduto solo 5 volte e non si verifica da 25 anni.

La prima doppietta europea è arrivata nella stagione 1988-1989: il Milan superò 4-0 la Steaua Bucarest in una finale di Coppa dei Campioni dominata e impressa nella storia; il Napoli vinse la Coppa Uefa nella doppia sfida contro lo Stoccarda: 2-1 davanti agli 83.000 del San Paolo e pirotecnico 3-3 in Germania.

L’anno successivo arrivò la tripletta: back to back del Milan in Champions League, 1-0 al Benfica al Prater di Vienna; la Juventus vinse la Coppa Uefa battendo la Fiorentina 3-1 / 0-0 nella doppia sfida tutta italiana; la Sampdoria si aggiudicò la Coppa delle Coppe superando l’Anderlecht 2-0 con una doppietta del compianto Luca Vialli ai supplementari.

Nella stagione 1992-1993 la Juventus vinse nuovamente la Coppa Uefa rifilando 6 gol nella doppia sfida al Borussia Dortmund (3-1 / 3-0); il Parma mise in bacheca la Coppa delle Coppe battendo 3-1 l’Anversa nel magico teatro di Wembley.

Nell’annata 1993-1994 il Milan torna protagonista e lo fa, sempre nella competizione più importanti: i rossoneri vincono la 5ª Champions League della loro storia cancellando la sconfitta contro il Marsiglia dell’anno precedente con un roboante 4-0 al Barcellona; contemporaneamente, l’altra metà di Milano festeggia la Coppa Uefa vinta dall’Inter con un doppio 1-0 sugli austriaci del Salisburgo.

L’ultima euro-doppietta risale alla stagione 1998-1999: il Parma vince nuovamente la Coppa Uefa battendo il Marsiglia con un perentorio 3-0 al Luzniki di Mosca; la Lazio supera 2-1 il Maiorca con le reti di Vieri e Nedved conquistando la Coppa delle Coppe.

Le doppiette europee delle squadre italiane

1988-1989: Milan Champions League, Napoli Coppa Uefa

Champions League, Coppa Uefa 1989-1990: Milan Champions League, Juventus Coppa Uefa, Sampdoria Coppa delle Coppe

Champions League, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe 1992-1993: Juventus Coppa Uefa, Parma Coppa delle Coppe

Coppa Uefa, Coppa delle Coppe 1993-1994: Milan Champions League, Inter Coppa Uefa

Champions League, Coppa Uefa 1998-1999: Parma Coppa Uefa, Lazio Coppa delle Coppe