Fiorentina, contatti con Palladino! Il Monza valuta due nomi per il sostituto

E’ già partito un clamoroso valzer di panchine di Serie A. In attesa di ufficializzare l’accordo tra Thiago Motta e la Juventus e di definire le questioni di Milan e Napoli, anche le medie e le piccole iniziano a muoversi. L’addio tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina è molto probabile.

Il percorso dell’allenatore ex Spezia è stato molto importante e la vittoria della Conference League potrebbe mettere il punto esclamativo all’esperienza in viola. La Fiorentina inizia a valutare i nomi per il sostituto e il nome in pole è quello di Raffaele Palladino. L’ex attaccante è stato protagonista di un ottimo rendimento al Monza.

Il sostituto al Monza

Il Monza non sembra in grado di bloccare il salto di qualità del suo allenatore. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il club biancorosso valuta due nomi per il sostituto: Alessandro Nesta e Alessio Dionisi.