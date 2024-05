Biraghi e Kvaratskhelia: punizioni da urlo, ma il 2-2 per Fiorentina e Napoli è il vero castigo | CLASSIFICA

CalcioWeb

Quattro reti, due per parte, con due magie su punizione da vedere e rivedere (in calce all’articolo). Eppure Fiorentina-Napoli lascia entrambe le squadre scontente. La sfida era uno scontro diretto che metteva in palio punti pesanti per l’Europa e, a due giornate dal termine della Serie A, il plurale è importante. Niente punti, serve il singolare: il punto è uno solo da dividere per entrambe.

Apre le danze Rrahmani, pareggia i conti Biraghi stampando la palla, da fermo, sulla traversa e poi in porta. Nzola firma il vantaggio dei toscani che potrebbero blindare almeno la Conference League. Nel finale Kvaratskhelia toglie le reti dall’incrocio dei pali, ancora una volta, su calcio piazzato. Fiorentina 8ª a quota 54, Napoli 9° a quota 52.

Per i partenopei si affievoliscono le chance di giocare fuori dai confini nazionali l’anno prossimo, la Fiorentina (con una gara da recuperare) prova a blindare la Conference League e spera di passare in Europa League dall’entrata con il tappeto rosso, quella da percorrere battendo l’Olympiacos in finale di Conference League.

What an absolute GOLAZO💣 Cristiano Biraghi has done this multiple times this season for Fiorentina⚽️ pic.twitter.com/wC7jUb3fb4 — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) May 17, 2024

Classifica Serie A

Inter 92 Milan 74 Bologna 67 Juventus 67 Atalanta 63 Roma 60 Lazio 59 Fiorentina 54 Napoli 52 Torino 50 Genoa 46 Monza 45 Lecce 37 Verona 34 Cagliari 33 Udinese 33 Frosinone 32 Empoli 32 Sassuolo 29 Salernitana 16