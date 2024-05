Il Barcellona ha scelto il nuovo allenatore: nome a sorpresa, cifre e dettagli

CalcioWeb

Tanti allenatori liberi, anche di buon livello, poche panchine rimaste senza padrone. Il lotto delle squadre senza trainer si riduce ulteriormente di una unità. Hains-Dieter Flick è il nuovo allenatore del Barcellona.

“Allenatore conosciuto per il suo calcio fatto di pressing alto, intenso, con una lunga esperienza a livello di club e nazionale in cui ha vinto praticamente tutto”, si legge nella presentazione dei blaugrana. Ex allenatore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Flick prenderà il posto di Xavi che termina qui un burrascoso rapporto da tecnico con il club che ha contribuito a rendere grande da calciatore. Hains-Dieter Flick firmerà un contratto di 2 anni a 3 milioni a stagione.