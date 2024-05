Formula 1, Ferrari deludenti a Imola: la griglia di partenza

CalcioWeb

La Formula 1 fa tappa a Imola e sono in arrivo importanti indicazioni per la lotta al titolo. Il favorito è ancora Max Verstappen ma le Ferrari sono in netta ripresa e non sono da escludere sorprese. Gran premio di casa per le Rosse, chiamate a regalare una grande soddisfazione ai tifosi.

Miglior tempo Verstappen nelle Q1, poi Leclerc, Hulkenberg e Tsunoda, solo settimo Sainz. Eliminati Alonso, Magnussen, Zhou, Sargeant e Bottas. Nelle Q2 il giro più veloce è stato realizzato ancora una volta da Verstappen, poi Leclerc e Tsunoda. Eliminati Gasly, Albon, Stroll, Ocon e clamorosamente Perez.

La pole position è stata conquistata proprio da Max Verstappen, poi Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Russell, Tsunoda, Hamilton, Ricciardo, Hulkenberg.

La griglia di partenza

1ª Fila: 1. Verstappen 2. Piastri

2ª Fila: 3. Norris 4. Leclerc

3ª Fila: 5. Sainz 6. Russell

4ª Fila: 7. Tsunoda 8. Hamiton

5ª Fila: 9. Ricciardo 10. Hulkenberg

6ª Fila: 11. Perez 12. Ocon

7ª Fila: 13. Stroll 14. Albon

8ª Fila: 15. Gasly 16. Bottas

9ª Fila: 17. Zhou 18. Magnussen

10ª Fila: 19. Alonso 20. Sargeant