Formula 1, il ‘predestinato’ è tornato: Leclerc trionfa al GP di Monaco, la nuova classifica piloti

Apoteosi Ferrari al GP di Monaco di Formula 1. Charles Leclerc è stato protagonista di una gara praticamente perfetta: il ferrarista ha confermato la prima posizione della pole e non ha mai rischiato. La gara non ha regalato grossi scossoni e le difficoltà del tracciato non hanno consentito sorpassi.

L’avvio di gara è stato condizionato dal gravissimo incidente che ha coinvolto tre piloti: Perez ha sbattuto contro le barriere e nella carambolo ha coinvolto le Haas di Magnussen e Hulkenberg. Botto terribile, bandiera rossa inevitabile e lungo stop.

I vari pit-stop non cambiano l’andamento della gara: Leclerc vince con un vantaggio tranquillizzante sul primo rivale Piastri. Sul gradino più basso del podio Sainz. Quarto Norris e quinto Russell. Solo sesto il campione del mondo Max Verstappen. Poi Hamilton.

La classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 169 Charles Leclerc (Ferrari) 138 Lando Norris (McLaren) 113 Carlos Sainz (Ferrari) 108 Sergio Perez (Red Bull) 107 Oscar Piastri (McLaren) 71 George Russell (Mercedes) 54 Lewis Hamilton (Mercedes) 42 Fernando Alonso (Aston Martin) 33 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19 Lance Stroll (Aston Martin) 11 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Nico Hulkenberg (Haas) 6 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 5 Alexander Albon (Williams) 2 Kevin Magnussen (Haas) 1 Esteban Ocon (Alpine) 1 Pierre Gasly (Alpine) 1 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

La classifica costruttori

Red Bull 276 Ferrari 252 McLaren 184 Mercedes 96 Aston Martin 44 Racing Bulls 24 Haas 7 Williams 2 Alpine 2 Kick Sauber 0