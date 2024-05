Formula 1, svelate le SF-24 per il GP di Miami: la Ferrari si veste d’azzurro | FOTO e VIDEO

Si avvicina il GP di Miami, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Il favorito numero uno è il solito Max Verstappen, ancora tutto da valutare il rendimento della Ferrari di Leclerc e Sainz. Nel frattempo la scuderia di Maranello ha mostrato la livrea per il prossimo appuntamento che si svolgerà il 5 maggio.

La Ferrari ha mostrato sui social questa livrea speciale con il colore azzurro in evidenza a toccare muso, fianchi e alettoni. La scelta potrebbe avere anche una motivazione di sponsorizzazione. Proprio negli ultimi giorni è stato ufficializzato il nuovo rapporto tra Ferrari e HP, programmato già per il prossimo appuntamento di F1.

The covers are off!! 🔵

Time to meet our #MiamiGP challenger 🤩 #FerrariMiami pic.twitter.com/Ylg3xPnZWf

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 1, 2024