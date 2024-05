Niang regala la salvezza all’Empoli! Dramma Frosinone, è in Serie B: tutti i verdetti

CalcioWeb

Si è conclusa con il botto l’ultima giornata del campionato di Serie A e sono arrivati anche gli ultimi verdetti: il Frosinone torna nel campionato di Serie B. Si salva l’Udinese grazie all’arrivo in panchina di Fabio Cannavaro, bravo a compattare l’ambiente e regalare alla squadra idee e serenità. Un’altra grande delusione per l’allenatore Eusebio Di Francesco.

La salvezza si decide al ‘Castellani’ di Empoli e la Roma non regala nulla. La squadra di Daniele De Rossi, già sicura del sesto posto e della qualificazione in Europa League, non si risparmia. La compagine di Nicola passa in vantaggio con Cancellieri, al 45′ Aouar trova il pareggio. In pieno recupero è Niang a regalare il definitivo 2-1 e la salvezza a Davide Nicola.

Lo scontro salvezza tra Frosinone e Udinese si chiude a favore dei bianconeri: un gol di Keinan Davis al 76′ regala tre punti ai bianconeri. Nelle altre partite 2-2 tra Verona e Inter (doppietta di Arnautovic e gol di Noslin e Suslov) e 1-1 in Lazio-Sassuolo (in gol Zaccagni e Viti).

La classifica e tutti i verdetti

Inter 94 Campione d’Italia

Milan 75 In Champions

Juventus 71 In Champions

Atalanta 69 In Champions

Bologna 68 In Champions

Roma 63 In Europa League

Lazio 61 In Europa League

Fiorentina 57 In Conference League

Torino 53

Napoli 53

Genoa 49

Monza 45

Verona 38

Lecce 38

Udinese 37

Cagliari 36

Empoli 36

Frosinone 35 In Serie B

Sassuolo 30 In Serie B

Salernitana 17 In Serie B