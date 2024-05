L’Inter torna a vincere contro il Frosinone, ‘regalino’ al Sassuolo: le polemiche non si placano

CalcioWeb

Se qualcuno aveva dei dubbi, il punteggio li ha dissipati. L’Inter si ricorda ancora come si fa a vincere. Dopo averlo fatto 29 volte in stagione, del resto, è un’abitudine. Il passo falso contro il Sassuolo dello scorso weekend di Serie A è stato solo un incidente di percorso nello splendido cammino dei nerazzurri che salgono a quota 92 punti grazie a un perentorio 0-5 ai danni del malcapitato Frosinone.

Ciociari sotterrati dalla cinquina che porta la firma di Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro Martinez e Thuram. Una vittoria che normalmente non farebbe testo ma che in questo finale di stagione, con una lotta salvezza caldissima e ricca di polemiche, fa comunque scalpore. Le squadre in lotta per evitare la Serie B e i loro tifosi non hanno preso bene la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, giudicando la partita un ‘regalo’ ai neroverdi in difficoltà, complici i buoni rapporti fra le due squadre.

Partita giocata senza troppo mordente quella dell’Inter, sopraffatta dalle maggiori motivazioni degli emiliani. Contro il Frosinone, per logica, ci si aspettava lo stesso ma, evidentemente, le “motivazioni dei Ciociari” non sono bastate. Netta cinquina nerazzurra, altro che pancia piena per lo Scudetto. E c’è chi grida già al più classico dei complotti.

Classifica Serie A

Inter 92

Milan 71

Juventus 66

Bologna 64

Atalanta 60

Roma 60

Lazio 56

Napoli 51

Fiorentina 50

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Empoli 32

Frosinone 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15