Gvardiol fa felice Guardiola: 0-4 City al Fulham, sorpasso in classifica all’Arsenal

Continua la battaglia, colpo su colpo, in vetta alla Premier League. Questa volta è il Manchester City a sparare per primo e il centro è, come sempre, perfetto. Quattro gol rifilati al Fulham nel lunch match del sabato della 37ª Giornata del campionato inglese. Due portano la firma di Josko Gvardiol, che di norma dovrebbe fare il difensore, ma che con il quasi omonimo Guardiola iscrive spesso il proprio nome sul tabellino dei marcatori.

Di Foden e Alvarez (rigore) le altre due marcature che hanno permesso al Manchester City di superare l’Arsenal al primo posto in classifica. I ‘Gunners’ devono giocare domani nella delicata sfida contro il Manchester United, in caso di vittoria effettuerebbero il controsorpasso ma il Manchester City ha una partita da recuperare e potrebbe tornare virtualmente in vetta. A 2 giornate dal termine, la lotta per la Premier League è più avvincente che mai.

Classifica Premier League

Manchester City 85 Arsenal 83 Liverpool 78 Aston Villa 67 Tottenham 60 Newcastle 56 Chelsea 54 Manchester United 54 Westh Ham 49 Bournemouth 48 Brighton 47 Wolves 46 Fulham 44 Crystal Palace 43 Everton 37 Brentford 36 Nottingham 29 Luton 26 Burnley 24 Sheffield 16