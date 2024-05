Incontro Gasperini-Percassi: rinnovo o addio? Il Napoli ascolta e tiene vivo il piano… “P”

CalcioWeb

Quello di Gian Piero Gasperini è il primo nome sulla lista del Napoli alla voce ‘nuovo allenatore‘. La vittoria dell’Europa League ha movimentato ancor di più la situazione: De Laurentiis già stimava il tecnico, dopo il successo europeo sarebbe ancor più convinto di portarlo all’ombra del Vesuvio per aprire un ciclo con basi solide e magari anche vincente.

Il problema? La vittoria dell’Europa League ha generato grande entusiasmo anche a Bergamo e ha messo tutti davanti a un bivio nel quale è difficile scegliere: se, da una parte, Gasperini potrebbe salutare da vincente, con il suo nome iscritto nella storia; dall’altra, l’ebrezza della vittoria potrebbe portare a un rinnovo per giocare insieme la nuova Champions, incassare una cifra pazzesca (Roma permettendo), e magari costruire un’Atalanta che possa dar fastidio a chi punta al bersaglio grosso.

Incontro Gasperini-Percassi: il punto della situazione

Proprio in quest’ottica nella giornata odierna, venerdì 24 maggio, Gian Piero Gasperini e il presidente Percassi si sono incontrati a Zingonia a pranzo, in un clima disteso e favorevole al dialogo. Ottime sensazioni al termine del colloquio, seppur non ci sia nulla di definitivo. Secondo “Sky Sport”, cresce però l’ottimismo circa la possibile permanenza del tecnico a Bergamo. Domani un altro incontro a Zingonia nel quale si potrebbe mettere nero su bianco la situazione.

Se si dovesse optare per un addio, l’Atalanta non lo lascerebbe andare gratis: per avere Gasperini, il Napoli dovrebbe versare un indennizzo o mettere sul piatto un calciatore.

Nuovo allenatore Napoli: l’alternativa è Pioli

Se Gasperini dovesse sfumare, il Napoli è pronto a virare sul piano B… anzi “P”. Tramontata, forse definitivamente, la pista che porta ad Antonio Conte, il Napoli andrebbe forte su Stefano Pioli. Il tecnico emiliano saluterà il Milan sabato sera, nell’ultima gara della stagione, poi sarà pronto a cambiare aria. L’assenza della parola ‘esonero’ nel comunicato del club, in virtù dell’ultimo anno di contratto ancora valido, fa pensare che le parti abbiano trovato una soluzione comune e che Pioli potrebbe avere già pronta una panchina: che sia proprio quella del Napoli?