Gilardino si conferma, Thiago Motta spicca il volo: chiusa la super stagione di 2 ottimi allenatori

Si chiude di venerdì sera la Serie A 2023-2024 di Genoa e Bologna. La partita non ha più niente da dire al campionato, le due squadre hanno già ‘detto abbastanza’ nei mesi scorsi. Due squadre con un percorso abbastanza simile, come i colori che le contraddistinguono, guidate da due allenatori promossi a pieni voti.

Il Genoa di Alberto Gilardino si conferma una realtà solida che non ha sofferto minimamente l’impatto con il salto di categoria. ‘Gila’ ha posato il violino che suonava in campo dopo i gol, oggi è un tecnico giovane e di prospettiva che ha già affrontato le difficoltà della Serie B riportando il ‘Grifone’ in massima serie con 49 punti realizzati, 45 gol fatti e 45 subiti. Il Genoa è una squadra compatta, rognosa e con alcuni giocatori di talento (Gudmundsson su tutti) in grado di fare la differenza portando la squadra all’11° posto. Malinovsky e Vitinha, due calciatori nelle rotazioni dei liguri, hanno fatto la differenza nel 2-0 del Marassi di questa sera.

Dall’altra parte un Bologna un po’ più scarico, comprensibile dopo la festa per lo storico ingresso in Champions League. I felsinei salutano Thiago Motta con una sconfitta, una piccola macchiolina che di certo non sporca una stagione fantastica che consacra il tecnico italo-brasiliano.

Annunciata la separazione al termine di un’annata in cui il Bologna ha raccolto 68 punti e risulta la 3ª miglior difesa del campionato (dopo i due gol subiti oggi, senza subirne sarebbe stata la seconda dietro l’Inter, ndr), Thiago Motta è pronto per sedersi sulla panchina della Juventus per aprire un ciclo importante. Chissà che anche Gilardino, magari al termine della prossima stagione, non possa spiccare il volo verso una piazza importante come il collega.

Classifica Serie A

Inter 93 Milan 74 Juventus 68 Bologna 68 Atalanta 66 Roma 63 Lazio 60 Fiorentina 57 Torino 53 Napoli 52 Genoa 49 Monza 45 Verona 37 Lecce 37 Cagliari 36 Frosinone 35 Udinese 34 Empoli 33 Sassuolo 29 (R) Salernitana 16 (R)