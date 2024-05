Genoa, riaperto il caso Gudmundsson: cosa rischia in Islanda

CalcioWeb

Non arrivano buone notizie fuori dal campo per Albert Gudmundsson, protagonista di una stagione eccezionale in Serie A con la maglia del Genoa. L’attaccante islandese è nel mirino delle squadre più importanti ma rischia di andare a processo in Islanda.

Il motivo? Il calciatore era stato accusato di “cattiva condotta sessuale” da parte di una ragazza. Il caso era stato poi archiviato ma in seguito al ricorso da parte della presunta vittima il caso è stato riaperto e il calciatore rischia di dover andare a processo nei prossimi mesi.

Le parole dell’avvocato

“Albert Gudmundsson è innocente. Non è successo nulla di nuovo, tutto questo fa parte dell’iter processuale che già conosciamo. Manteniamo la piena fiducia nella giustizia”, ha sottolineato il suo avvocato Vilhjalmur H. Vilhjalmsson.