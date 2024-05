Il Manchester City schianta il Tottenham e spedisce l’Arsenal a -2: sarà un’ultima giornata di fuoco | CLASSIFICA

CalcioWeb

La Premier League si avvia a un rush finale tutto da vivere. Dopo diverse settimane in cui Manchester City e Arsenal si sono sfidate a colpi di sorpassi e controsorpassi, a causa del distacco ridotto in classifica e della gara che i ‘Citiziens’ dovevano recuperare, adesso il duello in vetta si è finalmente cristallizzato.

Questa sera, infatti, si è giocata Tottenham-Manchester City, recupero della 34ª Giornata di Premier League. Una sfida delicata con gli ‘Spurs’ a caccia di punti utili per blindare o migliorare il proprio piazzamento europeo e i ragazzi di Guardiola pronti al sorpasso sull’Arsenal. Al termine dei 90′ minuti più ampio recupero si è verificato il secondo scenario.

Una doppietta di Haaland, in gol su azione al 51′ e su rigore al 90’+1, gol numero 26 e 27 della sua strepitosa stagione, permette al Manchester City di salire a quota 88 punti in vetta alla Premier League. Arsenal spedito a -2 con un’ultima giornata da giocare. Il Manchester City giocherà in casa contro il West Ham, l’Arsenal in casa contro l’Everton. Una delle due festeggerà davanti ai propri tifosi.

Ricordiamo che, in caso di arrivo a pari punti (pareggio del City e vittoria dell’Arsenal) a contare sarà la differenza reti che vede già oggi l’Arsenal avanti di una rete (60 a 61) e che quindi consegnerebbe il titolo ai ‘Gunners’.

Il programma dell’ultima giornata di Premier League

Domenica 19 maggio

Ore 17:00

Arsenal-Everton

Brentford-Newcastle

Brighton Manchester United

Burnley-Nottingham

Chelsea-Bournemouth

Crystal Palace-Aston Villa

Liverpool-Wolverhampton

Luton-Fulham

Manchester City-West Ham

Sheffield Utd-Tottenham

La classifica di Premier League

Manchester City 88 Arsenal 86 Liverpool 79 Aston Villa 68 Tottenham 63 Newcastle 57 Chelsea 57 Manchester United 54 West Ham 52 Brighton 48 Bournemouth 48 Crystal Palace 46 Wolverhampton 46 Fulham 44 Everton 40 Brentford 39 Nottingham 29 Luton 26 Burnley 24 Sheffield 16