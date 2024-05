Hummels, escluso il ritiro dal calcio: due soluzioni al vaglio

CalcioWeb

Il difensore Mats Hummels si prepara per la finale di Champions League contro il Real Madrid e si è confermato uno dei migliori difensori per qualità ed esperienza. Il futuro del tedesco è incerto ma l’ipotesi del ritiro è da escludere.

“Il ritiro al momento è l’opzione più improbabile”, ha detto il 35enne al settimanale Sport Bild. Il contratto di Hummels con il Dortmund scade a fine stagione e il direttore sportivo del Dortmund Sebastian Kehl ha detto che discuteranno del suo futuro dopo la finale di Wembley. Hummels ha detto: “potrei continuare altrove. Ci sono tre opzioni: Dortmund, ritiro o un altro club”.

“Quello che posso escludere è un trasferimento in un paese lontano, negli Stati Uniti o qualcosa del genere. Se lascio Dortmund andrò in un altro paese europeo vicino”, ha detto.

L’esclusione da Euro 2024

Hummels ha anche detto a Sport Bild di aver appreso di non essere stato selezionato per la squadra tedesca di Euro 2024 in una telefonata “breve e deludente” dell’allenatore Julian Nagelsmann. “Nemmeno due minuti. Sono dovuto uscire per l’allenamento. Ma non ho bisogno di lunghe chiacchiere e di grandi spiegazioni in questi momenti. Mi è bastato”, ha detto Hummels. Ha aggiunto che dopo le amichevoli di marzo ha capito il ragionamento di Nagelsmann secondo cui “il gruppo deve crescere”. “Per me come individuo è amaro perché sono tra i cinque migliori difensori della Germania, ho la sicurezza di poterlo dire”.