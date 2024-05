Infortunio Osimhen, arriva la conferma: la scelta verso Fiorentina-Napoli

CalcioWeb

Fiorentina-Napoli della 37ª Giornata di Serie A rischia di essere uno spartiacque decisivo nella stagione dei partenopei. Gli azzurri vanno verso un mesto finale di un’annata che era iniziata con grandi ambizioni e lo Scudetto sul petto, ma che è naufragata fin dai primi momenti, con 3 cambi di allenatore e un rendimento ben al di sotto delle aspettative.

Chiudere la stagione in Europa è però fondamentale, magari anche in Europa League se fosse possibile. Contro la Fiorentina è uno scontro diretto e la notizia che arriva da Castel Volturno non è delle migliori. L’infortunio di Osimhen mette nei guai Calzona. Il bomber nigeriano lamenta un fastidio ai flessori e un problema al ginocchio. Noie fisiche che Osimhen si porta dietro da un po’.

Ieri Osimhen ha svolto solo lavoro di fisioterapia per provare a stringere i denti ma i tempi ristretti (si gioca venerdì) hanno reso impossibile il pieno recupero: secondo “Sky Sport” l’infortunio di Osimhen è tale da escludere il calciatore da Fiorentina-Napoli.