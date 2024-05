Inter, al via la campagna abbonamenti 2024/25: aumento dei prezzi e una novità

CalcioWeb

L’Inter ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2024-25, con alcune interessanti novità, che vedrà i nerazzurri con la patch dello scudetto della seconda stella sulle maglie. Novità principale della prossima stagione è la possibilità di scegliere fra due tipologie diverse di abbonamento: BASE e PLUS.

Il primo, cedibile per un massimo di cinque partite durante tutta la stagione e non rivendibile; il secondo, costerà di più di quello base e permetterà di mettere in vendita il proprio posto quando non si potrà andare allo stadio, ottenendo un credito utilizzabile per altri biglietti o futuri abbonamenti. Allo stesso tempo si potrà cedere gratuitamente il proprio posto a un altro possessore di tessera Siamo Noi per più di cinque partite.

I prezzi degli abbonamenti dell’Inter 2024-2025

Rispetto a questa stagione salgono i prezzi, che oscillano dal 12% al 23%, aumenti già decisi prima del passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo americano Oaktree.