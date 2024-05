Inter, contro la Lazio 210.000 richieste di biglietti: ci sono pure Ligabue e Tananai

CalcioWeb

Chi volesse acquistare i biglietti per Inter-Lazio di domenica pomeriggio alle ore 18:00 può mettersi in fila, armarsi di pazienza e attendere: per la partita sono pervenute 210.000 richieste. Servirebbero 3 San Siro per contenere tutti i tifosi che non vogliono perdersi l’ultima partita casalinga dei nerazzurri, quella che vedrà Lautaro Martinez alzare la coppa che celebra il 20° Scudetto.

Nel pre-partita ogni spettatore riceverà un cartoncino per comporre la coreografia sugli spalti. Saranno presenti rappresentanti della Grande Inter del 1966 e quelli del Triplete del 2010. Verrà anche trasmesso un video con i momenti più iconici del campionato.

Sarà allestito un palco che ospiterà Ligabue che canterà “Urlando contro il cielo” e Tananai. Presente anche un dj set di Dj Carlo già protagonista nell’evento con la squadra in Duomo. Lo speaker ufficiale nerazzurro, Mirko Mengozzi, sarà la voce che lancerà i cori e animerà la serata condotta da Eleonora Incardona (volto Dazn e madrina del Giro d’Italia) e Daniele Battaglia, voce di Radio 105.