Inter, Marotta mette le cose in chiaro: “sfido chiunque a controllare i nostri conti”

L’Inter è in campo contro la Lazio per l’ultima partita della stagione a San Siro. In casa nerazzurra continua a tenere il futuro del club e le ultime indicazioni sono arrivate prima della sfida contro i biancocelesti.

“Sotto la gestione Zhang le cose sono andate bene, hanno a cuore l’Inter e qualunque decisione prenderanno lo faranno per il bene dell’Inter. Sono molto ottimista che si possa proseguire così”. Sono le parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn.

“La questione riguarda i nostri azionisti quindi non solo non ne siamo bene a conoscenza, ma è una questione di rispetto. Io posso garantire che la società è molto solida, non abbiamo assolutamente preoccupazioni, neanche dal punto di vista finanziario. I tifosi possono stare tranquilli”.

“Noi siamo una società virtuosa e sfido chiunque a controllare i nostri conti”.