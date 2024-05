Inter, una torta da Campioni… d’Italia: l’arte di Ernst Knam rende lo Scudetto dolcissimo | FOTO

CalcioWeb

Mancano due partite al termine della Serie A e i tifosi dell’Inter hanno tutta l’intenzione di fare festa. La vittoria dello Scudetto verrà celebrata durante Inter-Lazio, ultimo appuntamento casalingo dei nerazzurri che solleveranno la coppa davanti al proprio pubblico in una serata che sarà un vero e proprio tripudio di emozioni e gioia.

Cosa può rendere la vittoria ancor più dolce? Letteralmente… un dolce. Ernst Knam, “Il Re del Cioccolato”, famoso pastry chef e maitre chocolatier visto anche in “Bake Off Italia”, ha realizzato una gustosa torta per la vittoria dello Scudetto dell’Inter. “La torta scudetto dedicata alla mia Inter: mousse ai tre cioccolati con gelèe ai lamponi freschi. Un’esplosione di gusto come l’Inter di quest’anno!“. L’omaggio social di Knam allegato alle foto con Simone Inzaghi e la torta nerazzurra con tanto di biscione.