Internazionali d’Italia, Djokovic si presenta con il caschetto: il siparietto con i fan è virale | VIDEO

La paura per quanto accaduto ieri si è trasformata in serenità prima, con il tweet in cui annunciava di stare bene, poi addirittura in un momento di goliardia. Novak Djokovic, visto sanguinante ieri dopo essere stato colpito da una borraccia agli Internazionali d’Italia, non ha perso la voglia di sorridere.

Ecco dunque che, quest’oggi, il tennista serbo ha incontrato i fan di Roma presentandosi con un outfit davvero particolare: il tennista serbo ha indossato un casco da bici sopra il normale cappello. Una protezione extra per evitare un nuovo, involontario, incidente. Alla vista dello strano copricapo del tennista i fan sono scoppiati a ridere e fra un “come stai?” e uno scambio di battute, è tornato il sereno anche fra Djokovic e il pubblico di Roma.

Djokovic si presenta dai fan con il caschetto: il siparietto, dopo la borraccia, diventa virale