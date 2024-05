Internazionali d’Italia, è ‘epidemia di forfait’: si ritira anche Musetti

CalcioWeb

Annata decisamente sfortunata per i colori azzurri agli Internazionali d’Italia. Dopo i ritiri di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, due dei tennisti italiani più attesi, che non hanno preso parte al torneo per alcuni guai fisici non smaltiti per tempo, oggi è toccato anche a Lorenzo Musetti alzare bandiera bianca.

Il tennista italiano, sceso in campo contro il francese Atmane, ha perso 5-7 il primo set e, sotto 0-1 al secondo, ha deciso di chiamarsi fuori dalla contesa per un problema fisico. “Ci ho provato, ma non ho abbastanza energie“, ha spiegato Musetti all’arbitro evidenziando il suo problema di salute.