Iscrizioni e ripescaggi in Serie C: le 3 squadre a rischio e le graduatorie ufficiali

CalcioWeb

I campionati di Serie B e Serie C sono nelle fase finale in attesa degli ultimi verdetti dopo i playoff. E’ già partita la corsa ai ripescaggi e sono tante le squadre in attesa di notizie sulle possibilità di salto di categoria per la prossima stagione. I posti sono già al completo e l’estate in arrivo si preannuncia molto più tranquilla rispetto al ‘caos’ degli ultimi anni.

In caso di ripescaggi, secondo il criterio dell’alternanza, avrebbe la precedenza una squadra B e poi le vincenti dei playoff della Serie D e in ultimo le retrocesse dalla Serie C. La favorita numero uno è il Milan U23. Il club rossonero prepara lo stadio per affrontare il campionato di Serie C, il nome dell’allenatore (Bonera) e una squadra all’altezza per disputare una stagione di alta classifica.

Le tre squadre a rischio

La scadenza per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C è fissata al 4 giugno. Una situazione incerta è quella del Foggia. Continuano sottotraccia le trattative per la cessione del club ma la scadenza dell’iscrizione è sempre più vicina. L’impegno resta sulle spalle del presidente Canonico, che detiene la gestione finanziaria ed economica del club. Nell’ambiente filtra fiducia per la presentazione della domanda corredata dalla garanzia fideiussoria di 350 mila euro e della certificazione dei pagamenti degli stipendi.

Antonio Colantonio, il presidente della Turris, ha annunciato il suo disimpegno. Il numero uno del club ha confermato di voler adempiere a tutti gli obblighi entro il 30 giugno. L’iscrizione non sembra a rischio ma la Turris non è al sicuro.

L’ultima situazione in alto mare è quella dell’Ascoli, fresco di retrocessione dalla Serie B. Il club bianconero continua la corsa contro il tempo per risolvere le problematiche in relazione al pagamento degli stipendi al 30 aprile e tutti gli emolumenti Inps e Irpef. Il presidente Massimo Pulcinelli ha aperto all’ingresso di nuovi soci per rafforzare la situazione economica del club e per adempiere alle ultime scadenze. L’obiettivo è accelerare l’ingresso di soci prima della scadenza dell’iscrizione.

In caso di ripescaggi, dunque, il Milan U23, il Siracusa e la Recanatese sono le squadre con maggiori possibilità.

Ripescaggi Serie C, la graduatoria delle vincenti dei playoff

Siracusa 2,38 Ravenna 2,06 L’Aquila 2 Nardò 1,91 Grosseto 1,85 Desenzano 1,81 Romana 1,79 Vado 1,71 Campodarsego 1,50

Ripescaggi Serie C, la graduatoria delle sconfitte dei playoff

Martina 1,94 Fenice amaranto 1,91 Chisola 1,89 Corticella 1,78 Varesina 1,78 Sambenedettese 1,70 Tau Altopascio 1,70 Cassino 1,70 Bassano 1,58