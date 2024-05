L’incredibile storia di Jesus Navas: lascia il Siviglia, poi rinnova gratis e dà tutto in beneficenza

CalcioWeb

Quello che sta succedendo a Siviglia negli ultimi giorni ha davvero dell’incredibile. Jesus Navas, 38 anni, sembrava essere arrivato al termine della carriera. L’esterno spagnolo, autentica bandiera del club andaluso, aveva annunciato il suo addio al club più importante della sua carriera, aggiungendo poi di non essere stato contattato dalla dirigenza dopo la sua comunicazione. Una frecciatina piuttosto polemica.

Pochi giorni dopo il clamoroso dietrofront: Jesus Navas rinnova ‘a vita’ fino a dicembre 2024 e sceglie di giocare… gratis. Il veterano spagnolo destinerà tutto il suo stipendio a una fondazione benefica come concordato con il presidente José María del Nido Carrasco.

“Non ho impiegato un minuto per rispondere all’offerta del Presidente. Sì, voglio andare in pensione qui a Nervión, voglio continuare a giocare per il mio Siviglia. Accetto di buon grado di continuare a legarmi al club che amo. Il mio desiderio, e l’ho trasmesso al presidente, è quello di continuare a giocare fino a dicembre, un periodo di transizione per aiutare la squadra. Poi appenderò le scarpette al chiodo indossando la maglia che ha sempre sognato di indossare. Ancora una cosa, questi prossimi mesi, i miei ultimi da calciatore professionista, non saranno retribuiti“, ha dichiarato Jesus Navas.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’ex Manchester City ha spiegato: “lo stipendio concordato con il presidente sarà devoluto ad una Fondazione. È una mia decisione ed è così che l’ho comunicata al club. Voglio che i tifosi conoscano tutti i dettagli e che ci sia trasparenza. Stiamo vivendo momenti difficili e quindi è tempo di essere uniti per tornare a essere un Siviglia grande, forte e felice, che renda felici tutti“.