Ufficiale la nuova squadra di Lopetegui: nella presentazione una stoccata al Milan?

CalcioWeb

Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del West Ham. Dopo diverse settimane di rumor, offerte e rinunce il tecnico spagnolo, ex Real Madrid e Siviglia, ha trovato una nuova panchina in Premier League in un club ambizioso e con una disponibilità economica importante. Per Lopetegui è un ritorno in Inghilterra dopo l’esperienza al Wolverhampton.

“Sono molto felice, prima di tutto, di poter far parte del futuro di questo grande club. Cercheremo di mettere la nostra impronta“, le prime parole dell’allenatore spagnolo rilasciate al sito ufficiale del club inglese.

Lopetegui ha poi sottolineato le altre opportunità avute, dicendosi però felice di aver scelto il West Ham. “Sono dove voglio essere. Sono qui perché voglio essere qui, il giorno in cui abbiamo chiuso l’accordo è stato fantastico, il nostro impegno è essere qui al 100%. Ho avuto altre opportunità, ma sono molto felice che il West Ham abbia scelto me perché anch’io ho scelto il West Ham“.

Una stoccata, fra le righe, al Milan? Nelle scorse settimane, infatti, Lopetegui era stato accostato più volte ai rossoneri, i rumor parlavano di una firma imminente, ma la forte protesta dei tifosi, che non lo ritenevano un ‘upgrade’ rispetto all’era Pioli, sembra aver fatto naufragare la trattativa.