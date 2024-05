Juventus-Allegri, non è finita: possibile una causa legale

CalcioWeb

Volano gli stracci tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato il ribaltone in panchina dopo gli episodi nel finale di partita e nel post della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il toscano ha perso la testa in diverse occasioni: prima lo sfogo contro l’arbitro e il designatore Rocchi, poi il gesto contro il dirigente Giuntoli e infine la lite con il direttore di TuttoSport.

La Juventus ha deciso l’allontanamento dell’allenatore per “comportamenti non compatibili con valori del club”. E la vicenda potrebbe concludersi in Tribunale.

Juve-Allegri, vicenda legale

Il club bianconero, infatti, porterà avanti l’iter legale. Il licenziamento per giusta causa, al contrario dell’esonero, porterebbe all’annullamento del contratto in essere di Allegri, legato al club fino al 30 giugno 2025, che dunque non percepirebbe i 7 milioni di euro previsti dal contratto. Le parti potrebbero raggiunge un accordo per evitare un muro contro muro.