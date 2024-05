Juventus, Allegri può ‘saltare’ già oggi: il nome del sostituto per il finale di stagione

CalcioWeb

Sono in corso valutazioni in casa Juventus e il club bianconero sembra indirizzato verso il ribaltone immediato in panchina. La squadra è reduce dalla vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta con il risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Vlahovic.

I minuti finali ed il post-partita sono stati condizioni dalle follie del tecnico toscano: prima lo ‘spogliarello’ e la furia con arbitro e designatore, poi il gesto nei confronti di Giuntoli e infine le accuse del direttore di ‘TuttoSport’.

La Juventus verso in cambio di allenatore

L’atteggiamento di Massimiliano Allegri ha definitivamente compromesso il rapporto con i dirigenti. L’allenatore ha creato un danno d’immagine non indifferente ed il comportamento del tecnico ha creato imbarazzo in tutto l’ambiente bianconero.

Secondo le ultime notizie il club bianconero potrebbe procedere entro la serata all’esonero o al licenziamento per giusta causa. Alla guida nelle ultime due giornate di campionato potrebbe esserci Paolo Montero, tecnico dell’Under 19, poi spazio a Thiago Motta.