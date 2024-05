Juventus-Allegri, Rabiot punge il club bianconero: “meritavi un addio diverso” | FOTO

CalcioWeb

Il commento social di Adrien Rabiot ha alzato un polverone. Sono ore di grande tensione in casa Juventus dopo l’esonero di Massimiliano Allegri: il club bianconero ha comunicato ufficialmente il ribaltone in panchina per l’atteggiamento del tecnico nel post-partita della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

“Sarai ricordato come uno dei allenatori più vittoriosi della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto Mister e in bocca al lupo”, è il messaggio pungente del centrocampista francese.