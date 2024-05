Juventus, Buffon e i dubbi sul futuro di Allegri: “Thiago Motta quasi quasi…”

CalcioWeb

Gita a Reggio Calabria per Gigi Buffon, Capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio, amatissimo ex portiere e bandiera della Juventus, presente in città come ospite della 6ª edizione del “Premio Granillo”.

Fra le tante tematiche trattate nel corso dell’evento, immancabile un passaggio sulla Juventus e il futuro di Massimiliano Allegri. “Si parla così tanto di Thiago Motta alla Juventus, che quasi quasi il dubbio mi viene… Di Allegri non si può dubitare. Ha ancora un anno di contratto, io aspetterei. Questo progetto sembra portare qualcosa. Qualsiasi scelta farà la dirigenza, però, sarà quella giusta, perché sanno annusare lo spogliatoio“, ha dichiarato Buffon.

Conte l’allenatore più… complicato

A proposito di allenatori, Buffon è tornato anche su Antonio Conte, tecnico attualmente libero e affiancato più volte alla Juventus. “L’allenatore mio più complicato? Antonio Conte è bello ruvido, ma ho avuto la fortuna di essere prima suo compagno e poi suo calciatore, quindi con me era più morbido. E’ un trascinatore di folle, un fiume in piena. Barella è un Conte? Ci sono tante analogie. E’ un combattente, non gli piace parlar tanto ma quando parla è preciso“, ha raccontato Buffon.